Manisa'da ‘Katil Kim’ oyunu kahkahaya boğdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Katil Kim’ adlı komedi oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Oyunun ilk gösterimine Manisalı tiyatro severler büyük ilgi gösterirken, oyuncular oyunun sonunda ayakta alkışlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün yazıp yönettiği, ‘Katil Kim’ adlı oyununun ilk gösterimi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Manisalı tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiği oyunun galasına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, şube müdürleri, yetkili personel ve Manisalı tiyatro severler katıldı. İki perdeden oluşan 100 dakikalık durum komedisi salonu dolduran seyircilere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Oyunun sonunda protokol üyeleri tarafından Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz ve oyunculara çiçek takdimi yapıldı.

Oyun sonunda söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, kültür ve sanatın vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirttiler. Aksoy ve Ustamehmetoğlu, muhteşem diyalogları, oyuncuların harika performansları ile eğlenceli ve kahkaha dolu oyunun sahnelenmesinde büyük emek veren Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, ekibine ve Manisa’yı kültür ve sanat şehri yapma noktasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Şehir Tiyatrosuna desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle tiyatro oyuncuları ilk gösterim anısına pasta kesti.