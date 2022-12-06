Manisa'da 'kalemle kağıdın düeti'

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ressam Ramazan Göktaş’ın 80 adet eserinin yer aldığı ‘Kalemle Kağıdın Düeti’ Düet Başlasın isimli resim sergisi 4’üncü kez kapılarını açtı.MANİSA (İGFA) - Ressam Ramazan Göktaş’ın 80 adet eserinin yer aldığı ‘Kalemle Kağıdın Düeti’ Düet Başlasın isimli resim sergisi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Lisesi Resim Öğretmeni Arzu Balta ve Manisa Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından eserleri inceleyen konuklar, Ressam Ramazan Göktaş’tan resimleri hakkında bilgi aldı. Ustamehmetoğlu ve Özcan, ressam Göktaş’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek; hediye takdiminde bulundular.

‘Kalemle Kağıdın Düeti’ Düet Başlasın isimli resim sergisi 05 Aralık-09 Aralık 2022 tarihleri arasında Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.