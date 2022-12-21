Manisa'da kadınların el emekleri sergilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Kültür Sitesi Meclis Fuaye Alanında Kadın Kooperatifi tarafından açılan sergiye destek oldu.MANİSA (İGFA) - 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Manisa Kadın Kooperatifi tarafından Kültür Sitesi Meclis Fuaye Salonu’nda sergi düzenlendi.

‘Verilirse El Ele Ulaşılır Her Yere’ isimli el emeği eserlerin yer aldığı serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanvekili Hasan Torun, Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik, kooperatif üyeleri ile konuklar katıldı.

Kooperatif Başkanı Nilgün Beşirik, sergiyle ilgili olarak verdiği bilgilerde, 2008 yılından bu yana Manisa’nın ilk kadın kooperatifi olduklarını ve bu zamana kadar kadınlara el sanatları alanında Manisa hediyelik eşyası üretimiyle hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen 'Verilirse El Ele, Ulaşılır Her Yere' sergisinde Kadın Kooperatifi üyelerinin hazırladığı eserleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, emeği geçenleri tebrik etti.