Manisa'da kadınlar Büyükşehir'le kalkınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Kadın Emeğini Destekleme Vakfı destekleri ile 17 ilçedeki kadın kooperatiflerinin katılımıyla oluşturulan Manisa İl ve İlçeleri Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu Manisa Sepeti tanıtım toplantısı Fatih Sergi Salonu’nda protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Kadın Emeğini Destekleme Vakfı’nın destekleri ile 17 ilçedeki kadın kooperatiflerinin katılımıyla oluşturulan Manisa İl ve İlçeleri Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu Manisa Sepeti’nin tanıtım toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısına Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın kooperatiflerinin temsilcileri ve üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Tarihi Manisa Bezi Dokuma, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mübeccel Kafkaslı gerçekleştirirken, koordinasyona katılım sağlayan tüm kooperatiflere ve üyelerine teşekkürlerini iletti.

Sunumun ardından Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi ve Korosu sahne aldı. Gösterilerin ardından protokol üyeleri, kooperatifler tarafından hazırlanan stantları gezerek, kooperatif temsilcilerinden ürünler hakkında bilgi aldı.

Program sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara ve vatandaşlara pilav hayrı yapıldı.