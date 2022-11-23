Manisa'da Kadın Kooperatifleri sergide buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl ve İlçeleri Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu işbirliğiyle düzenlenen ‘Manisa İl ve İlçeleri Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu Tanıtım Sergisi’, 2’nci kez kapılarını açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa İl ve İlçeleri Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu’nun Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği, yöresel ürünlerin yanı sıra Manisa bezi ve el işi ürünlerinin de sergilendiği ‘Manisa İl ve İlçeleri Kadın Kooperatifleri Koordinasyonu Tanıtım Sergisi’, Fatih Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı fırat Özcan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Tarihi Manisa Bezi Dokuma, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mübeccel Kafkaslı, kadın kooperatifleri başkan ve yöneticileri ile davetliler katıldı.

İlki geçtiğimiz ay yapılan serginin 22-23 Kasım tarihlerinde Fatih Sergi Salonu’nda Manisalılara açık olacağı belirtildi.

Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, açılışın ardından sergide yer alan ürünleri inceledi.