Manisa'da itfaiyecilik mesleğini ilk ağızdan dinlediler

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor projesi kapsamında Şehzadeler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Şehzadeler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor projesi kapsamında öğrencilere, itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler veren Daire Başkanı İnal, mesleğin hem güzel hem de zorlu yanlarını öğrencilere aktardı.

Öğrencilerin meslek tercihlerinde bilinçli olmaları amacıyla bu tanıtım günlerini gerçekleştirdiklerini belirten İnal, hayat kurtarmanın ve insanların hayatlarına dokunmanın verdiği duyguyu öğrencilere aktarmaya çalıştı. Afet durumları, yangın, trafik kazası gibi olaylara müdahale ettiklerini, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını belirten İnal, insan eliyle yaşanan olumsuzlukların tedbirler ve dikkatle en aza indirgenebileceğini söyledi. İnal’ın verdiği mesleki bilgilerin ardından öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı, programın sonunda okul yönetimine, katkıları nedeniyle teşekkür belgesi sunuldu. Verilen bilgilerin ardından öğrencilere el feneri ve üzüm dağıtımı yapıldı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamları iletildi.