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Manisa'da itfaiye sergisi

YAŞAM 27.09.2022, 17:29
Manisa'da itfaiye sergisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Forum Magnesia AVM’de araç, ekipman ve fotoğraf sergisi açtı.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası dolayısıyla araç, ekipman ve fotoğraf sergisi açtı.

İtfaiye Haftası boyunca açık kalacak sergiye Manisalılar yoğun ilgi gösterdi.

Forum Magnesia AVM’de açılan sergiyi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleri ve personeller de ziyaret etti. Çocuklara balon ve çeşitli hediyelerin verildiği sergide, itfaiyenin kullandığı ekipman ve araçların yanı sıra Manisa itfaiyesinin katıldığı çalışmalar, müdahale ettiği olaylar ve kurtardığı hayatların fotoğrafları da sergilendi. Sergiyi ilgiyle gezen vatandaşlar, itfaiye teşkilatının haftasını kutladı.

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