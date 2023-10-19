Manisa'da içme suyu arıtma tesislerinde rutin kontrol
MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçe merkezi ve Bakır mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde herhangi bir sorun ve arıza oluşmaması amacıyla rutin kontrol çalışması gerçekleştirerek klor ölçümlerini de gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinin su sıkıntısı yaşamaması için sürdürdüğü çalışmalarına ara vermiyor.
Olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapan MASKİ, il genelindeki içme suyu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MASKİ ekipleri, rutin kontroller gerçekleştirdiği arıtma tesislerinde yaşanabilecek su sorunlarına izin vermiyor. Bu kapsamda, Kırkağaç ilçe merkezi ve Bakır mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesislerinin herhangi bir sorun ve arıza oluşmaması amacıyla genel bakım ve kontrolü gerçekleştirildi. Tesislerin klor seviyesi ölçümleri de yapıldı.
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|9
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|8
|9
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|8
|7
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|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
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|18. Altay
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
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|8
|20
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|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
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|16
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|8
|14
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|8
|13
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|8
|11
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|8
|11
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|8
|9
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|7
|16. Everton
|8
|7
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|8
|4
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|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
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|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
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|9
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|9
|15
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|13
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|13
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|9
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|9
|9
|14. Sevilla
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|16. Villarreal
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|8
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|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
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