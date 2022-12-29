Manisa'da huzurevi sakinlerine yeni yıl eğlencesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, kendileri için hazırlanan yılbaşı eğlencesinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan huzurevi sakinleri çalınan şarkılara eşlik etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene da yılbaşına az bir süre kala huzurevi sakinlerini unutmadı.

Bu kapsamda İsmail-Muammer Cider Huzurevi’nde kalan yaşlılar için eğlence programı organize edildi. Yılbaşı eğlence programı, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar solisti eşliğindeki konser ile başladı. Konser sırasında bazı huzurevi sakinleri oyuna kalkarak gönlünce eğlendi.

Huzurevi sakinlerine, huzurevi çalışanları da eşlik etti. Türk müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği etkinlik huzurevi sakinlerinin oyunlarıyla son buldu.