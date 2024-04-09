Manisa'da huzurevi sakinlerine sürpriz ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren vatandaşlara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sürpriz ziyarette bulundu
Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren vatandaşlara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sürpriz ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Huzurevi sakinleriyle sohbet eden, Ramazan Bayramlarını kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek,, tüm imkânlarıyla onların yanlarında olduklarını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen, ellerini öpen Başkan Zeyrek, Ramazan Bayramlarını kutladı.
Tüm imkânlarıyla huzurevi sakinlerinin yanlarında olduklarını belirten Başkan Zeyrek,” İnşallah, daha güzel, daha kapasiteli bir bina yapmak bizlere nasip olur. Yaşlı nüfusumuz artıyor. Bu tip alanların da daha artması gerekiyor ”dedi. Huzurevi sakinleri de Başkan Zeyrek’in sürpriz ziyareti nedeniyle mutluluğunu paylaştı.
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