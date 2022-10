Manisa'da huzurevi sakinleri Spil Dağı havası aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muammer-İsmail Cider Huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenen programda, huzurevi sakinleri Spil Dağı eteklerinde yer alan Spil Saruhanbey At Çiftliği’nde bir gün geçirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muammer-İsmail Cider Huzurevi’nde kalan yaşlılar farklı bir gün geçirdi.

Huzurevi’nde kalan yaşlılar kendilerine yönelik düzenlenen program kapsamında Spil Dağı eteklerinde yer alan Sultan Yaylası’ndaki, Spil Saruhanbey At Çiftliği’ne konuk oldu.

Doğayla baş başa vakit geçiren huzurevi sakinleri kendilerine yönelik hazırlanan gösterileri izledi. At sürme, at üzerinde ok atışları ve at üzerinde kılıç kullanma gibi çeşitli gösterileri izledikten sonra ok atma talimi gerçekleştiren huzurevi sakinleri, gerdikleri yay ile okları hedefe atmayı denedi. Yapılan atışların ardından öğle yemeği yiyen huzurevi sakinleri bir süre daha vakit geçirdikten sonra Muammer-İsmail Cider Huzurevi’ne hareket etti.