Manisa'da Horozköy Caddesi ışıl ışıl

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, altyapısı, kaldırımları, bordürü, aydınlatması ve sıcak asfaltıyla baştan aşağı yenilenen Horozköy Şehit Hasan Kuzu Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarları, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, burada yaşayan tüm kardeşlerimizin kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissedebilmeleri için bu hizmetlerimizi gerçekleştirerek modern bir Horozköy’e kavuşturduk” ifadelerini kullandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, prestij cadde çalışması gerçekleştirilen Horozköy Şehit Hasan Kuzu Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarları tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkanı Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Meclis Üyeleri, Mareşal Fevzi Çakmak, Muradiye, Fatih, 50. Yıl Mahalle Muhtarları ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı ile birlikte caddede incelemeler gerçekleştirdi. Altyapısıyla, kaldırımlarıyla, bordürü, aydınlatmaları ve sıcak asfaltıyla baştan aşağı yenilenen caddedeki inceleme öncesinde kurban kesilerek dualar edildi.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Vatandaşlara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Horozköy tren yolundan başlayıp, Pazar yerini geçtikten sonraki köprüye kadarki alanda yapmış olduğumuz cadde düzenlemeleri vesilesiyle buradayız. Her şeyden önce yapılan hizmetler Allah katında kabul olsun. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın bütün burada yaşayan kardeşlerimizin kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissedebilmeleri için bu hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Öncelikle yağmur suyu hatlarımızın tamamını yenilemelerini yaptık. İçme suyu hatlarını sıfırdan yeniledik ve bütün apartmanların 30-40 yıl öncesi yapılmış olan branşman hatlarının yenilemelerini yaptık. Bir işi yaparken önce altyapısını bitireceğiz ki tekrar tekrar kazmayalım. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra aydınlatma direklerimizin de hatları çekildi ve aydınlatma lambalarımızı taktık. Kaldırım düzenlemelerini bitirdik ve arkasından sıcak asfaltımızı yaparak, şeritlerimizi de çekerek çok daha güzel, modern bir Horozköy’e kavuşturduk. Hayırlı, uğurlu olsun, güle güle kullansın Horozköy’de yaşayan kardeşlerimiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERGÜN’E TEŞEKKÜR EDİP, ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Başkan Cengiz Ergün, sonrasında Horozköy Şehit Hasan Kuzu Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Ergün, çocuklara top ve kırtasiye seti hediye etti. Vatandaşlarla da bol bol sohbet eden Başkan Ergün, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 50. Yıl Mahalle Muhtarlığı’nı da ziyaret eden Başkan Ergün, aynı zamanda Halk Ozanı olan Muhtar Erol Akar’ın kendisi için yazdığı şiiri dinledi. Başkan Ergün, daha sonra cadde üzerinde bulunan esnafları da ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Cengiz Ergün, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti. Vatandaşlar ve esnaflar da çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Tüm çalışmaların insan odaklı olduğunu kaydeden Başkan Ergün, “Ailelerimiz, çocuklarımız çok daha rahat ve huzurlu bir şekilde yürüyebilsin diye. Güle güle kullanın” dedi.

MUHTAR BEDİR KILIÇ BAŞKAN ERGÜN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, incelemelerinin ardından Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç ile de bir araya geldi. Çalışmalar nedeniyle Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür eden Muhtar Kılıç, “Yıllardır talep ettiğimiz iki önemli yatırımı bizlere kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyoruz. Horozköy semtimizin çok önemli bir ihtiyacı olan su matik yükleme cihazımız da kuruldu. Yine uzun zamandır talep ettiğimiz sel ve yağmur suyu sorununu gidermek amacıyla yağmur suyu hattı ve ızgaralar döşenesi ile Atatürk Mahallesi’nin su baskını riski en aza indirilmiş oldu. içme suyu branşmanlarımız yenilendi. Kaldırım çalışmaları, ışıklandırmaları ve iki kat asfalt atılarak caddelerimiz prestij caddesine dönüştürülerek Horozköy halkımızın hizmetine sunuldu. Halkımız adına yapılan hizmet ve yatırımlar için Cengiz Ergün Başkanımıza, değerli ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.