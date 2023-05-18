Manisa'da hayvan yetiştiricilerine kangal desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Yaban Hayatı Seviyorum Sürümü Koruyorum’ Projesi ile Yuntdağ bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine 7 erkek 7 dişi olmak üzere 14 adet ‘Kangal’ cinsi köpek desteğinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 130 milyon liralık dev bir bütçeyi üreticiler için ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik desteklemelerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Yaban Hayatı Seviyorum Sürümü Koruyorum’ Projesi ile de Yuntdağ Bölgesinde bulunan hayvan yetiştiricilerinin sürülerinin kurt saldırılarından zarar görmemesi amacıyla 7 dişi 7 erkek olmak üzere 14 adet ‘Kangal’ cinsi köpek hayvan yetiştiricilerine teslim edildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “İl Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Müdürlüğü bölgede yoğun şekilde kurt saldırısı olduğu ve sürülerde ciddi zayiat olduğuna yönelik başvuruda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e projeyi sunduk. Ardından kangal cinsi bir dişi bir erkek olacak şekilde köpek arayışına başladık. Proje kapsamındaki uygun köpekleri sadece Sivas Ulaş Tarım İşletmeleri Müdürlüğü’nde bulabildik. 7 erkek 7 dişi olmak üzere 14 köpek Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. İl Müdürlüğü’müzle projede izleme ve değerlendirme çalışmasını birlikte yürüteceğiz. Sizlerden projenin ilerleyen aşamasında doğan yavruların bir kısmını teslim alıp diğer sürü sahiplerine de sürülerini korumaları için kangal cinsi köpekleri teslim ederek yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de, doğal hayatın içerisinde saldırgan, yabani hayvanların varlığına dikkati çekerek, "Sürülere artık zarar vermeye başlamıştı. Bu şikayetleri de sıkça alıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz ile birçok projede olduğu gibi tekrar bir araya geldik. Teknik ekiplerimiz birlikte bu projeyi geliştirdiler. Sürü korumada çok önemli meziyetlere sahip olan kangal köpeğini Manisa’mıza getirdik. Yaban hayatında saldırgan hayvanların azalmasıyla sürülerimizi koruyan köpeklerde azalma gerçekleşmişti. Dolayısıyla 7 çift ile başladığımız proje gelişerek devam edecek bir proje. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ‘Kangal’ cinsi köpekler sürülerini yaban hayatından korumaları amacıyla üreticilere teslim edildi.