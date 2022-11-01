Manisa'da hayvan sevgisine eğlenceli farkındalık

Manisa Büyükşehir Belediyesi, genç beyinlere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. ‘Ben Minik Tarzan’ım’ adlı proje kapsamında Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Sınav Koleji öğrencilerini ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında Sınav Koleji öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, köpek eğitmeni Serhan Karabey Doğru ve öğretmenleri gözetiminde merkezi ilgiyle gezen öğrenciler, köpek gösterilerini de meraklı gözlerle izledi.

Proje kapsamında öğrencilere verilen eğitim sonrasında öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgesi takdim edildi. Genç beyinlere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesinin de bu anlayışla ortaya çıktığını söyledi.