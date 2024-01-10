Manisa'da 'Hacivat ve Karagöz' için özel sahne
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Hacivat-Karagöz’ adlı tiyatro oyununu Manisa Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri için sahneledi. Sahnelenen oyunu mutlulukla izleyen öğrenciler, keyifli bir gün yaşadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Hacivat-Karagöz’ adlı tiyatro oyununu Manisa Özel Eğitim ve uygulama okulu öğrencilerine sergiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sergilenen gösteri öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.
Öğrencilerin mutlulukla ve ilgiyle izlediği oyunda, Karagöz ve Hacivat’ın diyalogları keyifli anlar yaşattı. Öğretmenleri ve aileleri ile katılan Özel Eğitim öğrencileri zaman zaman oyuna dâhil olarak daha eğlenceli vakit geçirdiler. Gösterinin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|18
|47
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|18
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|19
|29
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|42
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|17
|32
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|32
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|29
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|17
|27
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|17
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|17
|22
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|17
|22
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|17
|19
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|17
|19
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|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
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|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
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|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
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|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
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|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
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|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
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|26
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|25
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|23
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|19
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|18
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|17
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|16
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|19
|16
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|19
|15
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|19
|11
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|19
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