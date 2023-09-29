Manisa'da Hacivat-Karagöz'e 'özel' sahne

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Gazi İlkokulu’nda özel izleyicileri için ‘Hacivat-Karagöz’ isimli çocuk oyununu sahneledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

İl genelinde, çocuk tiyatrolarıyla binlerce çocuğa ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez özel izleyicileri için sahne aldı. Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Gazi İlkokulu’nda, ‘Hacivat-Karagöz’ adlı çocuk oyunuyla özel izleyicisiyle buluşan Şehir Tiyatrosu, miniklere eğlenceli ve keyif dolu anlar yaşattı.

Bartu Kaan Şensoy, Selim Can Doğancı ve Levent Gök’ün rol aldığı oyun, neşeli anlara sahne oldu. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, tiyatro gösterisinin yanı sıra çocuklarla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen oyunda çocuklar kahkahalara boğulurken, oyunun sonunda Şehir Tiyatrosu oyuncuları, çocuklar ve öğretmenleri ile günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.