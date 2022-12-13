Manisa'da Gördesli şehitler saygıyla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından aziz şehitlerimizin hatırasına düzenlenen mevlit programı Gördes ile devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördesli kahraman şehitlerimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç ve Jandarma Er Yakup Çavuldak için şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla anma programı düzenledi.

Gördes pazaryeri alanında düzenlenen anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Gördes Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Esen, Necati Arı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Sarpdağ, İlçe Emniyet Amiri Serdar Kılıç, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, Çiğiller Mahalle Muhtarı Coşkun Ertaş, Kalemoğlu Mahalle Muhtarı Selami Küçük, şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda ilk olarak aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar okundu. Daha sonra mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, Gördesli şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz saygıyla anıldı.

Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Orçun Abalı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Arslan tarafından şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi.