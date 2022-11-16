Manisa'da 'genç bakış'tan bilgisayar sınıfı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Genç Bakış Projesi’ kapsamında Atatürk Gençlik Merkezi’nde bilgisayar sınıfının açılışı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 224 belediye, 262 farklı proje arasında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 500 bin TL destek almaya hak kazanan ‘Genç Bakış Projesi’ kapsamında, Atatürk Gençlik Merkezi’nde bilgisayar sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MASMEK Koordinatörü Ahmet Kaplan ve Proje Uzmanı Kadir Alpözen katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığını hatırlatan Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, 224 belediye, 262 farklı proje arasından Manisa Büyükşehir Belediyesinin projesinin ödüle layık görüldüğünü vurguladı. Solak, açılan sınıfta gençlere robotik, fen bilimleri, astroloji gibi konularda eğitimler ve danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sınıfta incelemelerde bulunan Solak, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve yetkililerden bilgi aldı.