Manisa'da 'Fresh Park'ta yenileme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yaz eğlencesi imkanı sunan Fresh Park’lar, çocukların ikinci adresi oldu. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park’ta bulunan fresh parkın zeminini yenileyerek, daha güvenli hale getirdi.MANİSA (İGFA) - Çocukların yaz eğlencesi olan Fresh Park’larda eğlence devam ederken, Atatürk Kent Park’ta yer alan parkın zemininde yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından kısa sürede yenilenen zemin, çocuklara daha güvenli bir ortamda eğlence imkanı sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, parkların temizliği ve hijyeni noktasında titizlikle çalışıldığı belirtilerek, oyun alanı zemininde kullanılan özel döşeme ile de çocukların olası düşme durumlarına karşılık yaralanmalarının önüne geçildiği ifade edildi. Açıklamada, Fresh Park’ta eğlencenin saatinin hafta içi 12.00-14.00 saatleri arası; hafta sonu da 11.00-17.00 saatleri arasında olduğu belirtildi.