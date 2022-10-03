Manisa'da emekli öğretmenden karma el sanatları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sergi Salonu’nda karma el sanatları sergisinin açılışına katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sergi Salonu’nda emekli öğretmen Serpil Öge’nin karma el sanatları sergisinin açılışına katıldı.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve sergi sahibi Serpil Öge ile dostları katıldı.

Pandemi süreci boyunca çalışmalarını yaptığını ifade eden Öge, sergide ahşap boyama, akrilik boyama, keçe çalışmaları, rölyef çalışmaları, koza çalışmalarının yanında atık malzemelerin değerlendirilmesiyle meydana gelmiş eserlerin yer aldığını söyledi.

3-7 Ekim tarihleri arasında Fatih Sergi Salonu’nda açık kalacak olan sergideki eserler vatandaşların beğenisine sunulacak.