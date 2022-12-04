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Manisa'da Dünya Engelliler Günü'ne özel sergi

YAŞAM 04.12.2022, 09:47
Manisa'da Dünya Engelliler Günü'ne özel sergi

Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programda daha sonra sergi açılışı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) -3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla programlar düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Manisa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Hasan Şahin, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi işbirliğiyle Sanatçı Arzu Okumuş'un eserlerinin yer aldığı 'Sanatla Yaşamak' isimli karma resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü program akabinde Yunusemre Millet Çarşı'nda devam etti.

Programlara Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, Kurum Müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç'in açılış konuşmasını yaptığı programda Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz salonda bulunan vatandaşlara hitap etti.

Programda Yunusemre Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri, Şehzadeler Belediyesi Karaağaç Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Tenisi sporcuları ve ZİÇEV öğrencileri gösterilerini sundu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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