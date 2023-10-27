Son Dakika

Manisa'da dualar şehitler için arşa yükseldi

YAŞAM 27.10.2023, 09:48
Manisa'da dualar şehitler için arşa yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Salihli ilçesiyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Polis Memuru İsmail Var, Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere, Polis Memuru Mahmut Sarıtaş, Jandarma Er Cengiz Ateş, Topçu Er Anıl Eruluç, Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Özkan, Piyade Er Cihan Özer, Sivil Memur Cihan Güneş, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Gür, Jandarma Er Hikmet Kahraman ve Piyade Onbaşı Sabri Dal’ı şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.

Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kâmil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Sözer, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Rıdvan Herey, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Salihli Müftüsü Ali Çebi, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle andı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 24
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Chelsea 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 26
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 7
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3