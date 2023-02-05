Manisa'da 'Donkişot' Demirci'de final yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çocuklara yarıyıl karne hediyesi olarak başlattığı turne programı, Demirci ilçesiyle noktalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyununu Demircili çocuklarla buluşturdu.

Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Demircili minikler büyük ilgi gösterdi. Dünya Klasikleri arasında yer alan Miguel Cervantes’in eserinin tiyatroya uyarlandığı ve Bartu Kaan Şensoy’un yönettiği yaklaşık 45 dakikalık çocuk oyununda, minikler keyifli dakikalar yaşadı.

Şehir Tiyatosu’nun 23 Ocak’ta Salihli ve Ahmetli ilçeleriyle başlattığı sömestir turne programı, Demirci ilçesiyle noktalanmış oldu.

17 ilçede çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, oyunlarına gösterdikleri ilgi nedeniyle başta çocuklar olmak üzere, velilerine, öğretmenlerine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine; kendilerine desteklerini esirgemeyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy’a ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.