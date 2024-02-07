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Manisa'da dev yatırım için Dünya Bankası’na sunum yapıldı

YAŞAM 07.02.2024, 16:52
Manisa'da dev yatırım için Dünya Bankası’na sunum yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğünün, Muradiye ve çevresindeki Karaali, Akgedik, Evrenos ve Yağcılar Mahallelerini kapsayacak altyapı imalatları ile Atıksu Arıtma Tesisi, Kırkağaç Gelenbe Mahallesi ve Gördes şehir merkezi içme suyu iletim hattı projeleri için müşavirlik ihalesi tüm hızıyla sürüyor. Dünya Bankası ve İller Bankası uzmanlarından oluşan heyet 46,5 Milyon Avroluk dev proje için görüş alışverişinde bulunmak üzere idareyi ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi –II – Ek finansman (SŞP-II-EF) kapsamında Kırkağaç Gelenbe, Muradiye ve çevresindeki Akgedik, Yağcılar, Karaali ve Evrenos Mahallelerini kapsayan altyapı imalatları ile Atıksu Arıtma Tesisi ve Gördes şehir merkezi içme suyu iletim hattı projeleri için Dünya Bankası’ndan kredi teminini sağladı. Projelerin hayata geçirilmesinden önce dış finansman şartı olan müşavirlik ihalesi tüm hızıyla sürerken, Dünya Bankası ve İller Bankası uzmanlarından oluşan heyet 46,5 Milyon Avroluk dev yatırıma yönelik görüş alışverişinde bulunmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. İlk olarak Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer’i ziyaret eden Dünya Bankası proje takım lideri Kıdemli Uzman Bontje Marie Zaengerling ve beraberindeki heyete dev yatırım ile ilgili sunum yapıldı ve projelerin kısa sürede tamamlanabilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Sunum toplantısında Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve şube müdürleri yer aldı.

SÜRECİN HIZLANMASI İÇİN GEREKLİ İSTİŞARELER YAPILDI

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Manisa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması için büyük yatırımlara imza atıyoruz. Muradiye ve çevresindeki Akgedik, Yağcılar, Karaali ve Evrenos’u kapsayacak 224 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı ve atıksu arıtma tesisi, Gördes Şehir Merkezi İçme Suyu İletim Hattı Projesi ile Kırkağaç Gelenbe Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi İnşaat Projesi için, Dünya Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi –II – Ek finansman (SŞP-II-EF) kapsamında kredi temin edildi. Dünya Bankası’nın dış finansman şartı olan müşavirlik ihale çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Dünya Bankası ve İller Bankası yetkililerini MASKİ’de ağırladık. Yatırım kapsamında yapılacak çalışmaların hızlandırılması ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu dev yatırımımızı en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

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