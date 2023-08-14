Manisa'da derelerin olası taşkınlara karşı temizliği sürüyor
MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışması başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizleniyor, derede biriken çöpler toplanarak suyun akışı sağlık hale getiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı ve mahalle muhtarı Eyüphan Aykıran da çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.
Mahalle muhtarı Eyüphan Aykıran, “MASKİ Genel Müdürlüğü’nün her yıl yaptığı dere temizlik çalışmasının tekrarındayız. Kış gelmeden, yağmurlar başlamadan dere temizliğinin yapılması bizim açımızdan güzel. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Kasımpasa
|1
|3
|3. A.Demirspor
|1
|3
|4. Fenerbahçe
|1
|3
|5. Trabzonspor
|1
|3
|6. İstanbulspor
|1
|1
|7. Konyaspor
|1
|1
|8. Samsunspor
|1
|1
|9. Sivasspor
|1
|1
|10. Galatasaray
|1
|1
|11. Kayserispor
|1
|1
|12. Alanyaspor
|0
|0
|13. Beşiktaş
|0
|0
|14. Karagümrük
|0
|0
|15. Başakşehir
|0
|0
|16. Ankaragücü
|1
|0
|17. Gaziantep FK
|1
|0
|18. Rizespor
|1
|0
|19. Antalyaspor
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Bodrumspor
|1
|3
|6. Eyüpspor
|1
|3
|7. Sakaryaspor
|1
|3
|8. Bandırmaspor
|1
|1
|9. Erzurumspor
|1
|1
|10. Altay
|0
|0
|11. Şanlıurfaspor
|0
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. Brentford
|1
|1
|8. Tottenham
|1
|1
|9. Bournemouth
|1
|1
|10. Chelsea
|1
|1
|11. Liverpool
|1
|1
|12. West Ham United
|1
|1
|13. M. United
|0
|0
|14. Wolves
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Rayo Vallecano
|1
|3
|3. Real Madrid
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Girona
|1
|1
|7. Las Palmas
|1
|1
|8. Mallorca
|1
|1
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Getafe
|1
|1
|12. Atletico Madrid
|0
|0
|13. Cadiz
|0
|0
|14. Deportivo Alaves
|0
|0
|15. Granada
|0
|0
|16. Sevilla
|1
|0
|17. Villarreal
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0