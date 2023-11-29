Son Dakika

Manisa'da dere yatakları ve sulama kanalları temizleniyor

YAŞAM 29.11.2023, 17:18
Manisa'da dere yatakları ve sulama kanalları temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde ilimizi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına ile birlikte şehir merkezinde yer alan dere ve sulama kanallarında taşkın meydana gelmemesi amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) -  Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son günlerde il genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı yapılan uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir merkezindeki dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin yağış anında da yaptığı müdahaleler ile taşkın oluşmasının önüne geçildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Manisa’da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınada tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımıza devam ettik. Yağış anında, öncesinde ve sonrasında da sulama kanalları ve derelerdeki temizlik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 17 ilçemizde de bu çalışmalar sürdürülüyor. Dere yatakları ve yağmur suyu kanalları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılmaya devam ediyor. Bu durum kayıplara neden oluyor, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında yine çöp olarak adlandıracağımız her şey çıkmaya devam ediyor. Dere yataklarına dökülen çöpler sel felaketi taşkın olarak geri dönüyor. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi koruyalım” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 13 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3