Manisa'da dere yatakları temizliğine devam

Dere yataklarında su akışını sağlıklı hale getirmek için il genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi’nde bulunan derede 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda ani ve etkili olan sağanak yağışlara karşı önlemlerini artırmaya devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi’nde bulunan derede 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler dere tabanı ve kenarlarını temizledi, derede biriken zararlı maddeleri topladı. Yapılan çalışma ile derenin düzenli akışı sağlanarak vatandaşların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturmayacak hale getirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü, yıl boyunca derelerin düzenli akışlarını sağlayarak doğayı korumaya ve Manisalılar için yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürecek.