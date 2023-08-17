Manisa'da dere temizlikleri sürüyor

Manisa'nın 17 ilçesinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde 600 metrelik temizlik çalışması başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha temiz bir Manisa’ hedefi doğrultusunda 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde 600 metrelik dere temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, biriken çöpler toplanıyor böylece suyun akışı sağlıklı hale getirilerek, araç sürücüleri ve yayaların da taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alınıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Necip Kurtarıcı ve muhtar Bedir Kılıç da çalışmaları yerinde inceledi.