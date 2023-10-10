Manisa'da dere temizlikleri Köprübaşı'nda sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Kulalı mahallesinde bulunan derede 1 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Kulalı mahallesinde bulunan derede 1 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplandı. Mahalle sakinleri çalışmadan memnun olduklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.