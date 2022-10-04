Manisa'da çocuklaradoğa ve hayvan sevgisi aşılandı

4 Ekim Dünya Hakları Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ziyaretçi akınına uğradı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde, 4 Ekim Dünya Hakları Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Gün boyunca onlarca öğrenci merkezi ziyaret ederken bu özel günde öğrencileri; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, ilgili müdürüler ve merkezde görev yapan veteriner hekimler karşıladı. Merkezde öğrenciler, ilk olarak sevimli dostlarımızı ziyaret etti.

Daha sonra ise, merkez içerisinde yeni faaliyete başlayan Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim ve gösteri yapıldı. Burada, Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru tarafından doğa ve hayvan sevgisi içeren bir eğitim verildi.

Aldıkları eğitimin ardından minik öğrencilere Manisa’nın doğa dostu simgesi “Tarzan’a” vurgu yapılarak “Minik Tarzan” sertifikası verildi. Eğitimin ardından çocuklara Spil ve Tarzan isimli terapi köpekleri, Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru eşliğinde bir gösteri yaptı. Minik öğrenciler takip ettikleri gösterinin ardından köpekleri ilgiyle sevdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, çocukların merkeze olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.