Manisa'da Çocuk Hakları Günü'ne renkli kutlama

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi özel bir program hazırladı. Kent merkezindeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki öğrencilerin katılımıyla yapılan programda, çocuklar, hazırladıkları gösterileri aile bireylerine sundu, çalan şarkılara eşlik etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim gören çocuklar için özel bir program hazırladı.

Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde hazırlanan ve kent merkezindeki diğer Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerinin de katılım sağladığı programda renkli görüntüler yer aldı.

Çocukları bu özel günde Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Eren Çakır ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı. Hazırlanan programda ilk olarak çocuklara haklarını anlatan bir video gösterimi yapıldı. Ardından çalan müziklere eşlik eden çocuklar, aile bireylerine gösterilerini sergiledi. Çocuklar hazırlanan programda, hem haklarını öğrenirken hem de keyifli zaman geçirdi.