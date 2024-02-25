Manisa'da çifte temel

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akgedik’de yapımını gerçekleştireceği Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Kreş Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Akgedik’te Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Kreş Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Başkan Cengiz Ergün, temel atma töreni öncesinde Akgedik TOKİ Camii önünde mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Başkan Ergün, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Daha sonra bölgeye kazandırılacak olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Kreş Projesi’nin temel atma törenine geçildi. Törene Başkan Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün’ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Ali Çimbil, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, KAÇEP İl Başkanı Gonca Aras, Daire Başkanları, Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’nın büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana şehrimizde birbirinden önemli proje ve hizmetleri hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını belirterek, "Bu projelerimizi hayata geçirirken, çocuklarımızı, gençlerimizi, engelli vatandaşlarımızı ve kadın hemşerilerimizi de unutmadık. Bugün de Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi’nin katkılarıyla TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel bölgeye çocuklarımızın eğitimlerine katkı vermek, onların hayata en güzel şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Kreş ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi kazandırıyoruz. Kreş projemizin de bugün hayırlısıyla temelini atacağız. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizi ise burada mevcut bulunan TOKİ şantiye binasının gerekli tadilatlarını yaparak, çocuklarımızın ve onların değerli ailelerinin hizmetine kazandıracağız” diye konuştu.

İl genelinde 19 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 6 bin öğrenci ve 106 öğretmen ile hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Cengiz Ergün, “Kreşlerimizde ise evlatlarımızı güvenli bir şekilde hayata hazırlıyoruz. Her şey, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için. Her zaman vurguladığım gibi, çocuklar gülerse, dünya güler. Bu anlayışla onların yanında olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Yüce Allah, çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü hiç soldurmasın” dedi.

AKGEDİK MAHALLESİ’NE 36 MİLYON 70 BİN LİRALIK YATIRIM

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Yunusemre ilçesinin alt ve üstyapısıyla, asfaltıyla, otoparklarıyla, meydanlarıyla, prestij caddeleriyle ve kavşaklarıyla, gençlik merkezi ve yollarıyla sorunlarından arınmış bir şehir olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmaları da anlattı.

Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla TOKİ bölgesinde 2,4 kilometre İçme Suyu Terfi Hattı, 4 kilometre Kaynak Suyu İsale Hattı, 3 bin 220 metre şebeke hattı ile muhtelif meskenlere branşman hattı, 427 metre kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştirdik. Depo ve sondaja Scada sistem kurduk. Klor Dozaj Pompası ve 4 adet Sondaj Kuyusu açtık. Buradaki Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmesini de MASKİ yürütüyor. Taşkınların önüne geçmek amacıyla 1,8 kilometre dere temizliği yaparak 775 ton rüsubatı bertaraf ettik. 7 adet Sondaj Motopomp Değişimi ve 2 adet de montajı yapıldı. Saydığım tüm bu çalışmalarımızla bugüne kadar yalnızca Akgedik Mahallemize, yani bu bölgeye Büyükşehir ve MASKİ olarak 36 milyon 70 bin 693 lirayı bulan yatırım ve hizmetleri kazandırmışız” diye konuştu.

Bölgede gerçekleştirilecek çalışmalardan da bahseden Başkan Ergün, “Dünya Bankasından temin edilen toplamda 39 Milyon avroluk krediyle Muradiye, Evrenos, Yağcılar, Karaali ve TOKİ Akgedik bölgesini kapsayan alanda 224 kilometre içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu hatları ile atıksu arıtma tesisi ve 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu yapacaklarının sözünü verdi.