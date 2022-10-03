Manisa'da Çakır ailesinin yüzünü güldüren ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli vatandaş Habibe Çakır’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Kıranköy Mahallesi’nde ikamet eden engelli vatandaş Habibe Çakır'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına Çakır ailesi ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.
Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Habibe Çakır, “Ben de artık mahallemin sokaklarında dolaşacağım” diyerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
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