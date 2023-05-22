Manisa'da Bozköy Deresi'ne kalıcı çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'nde yaşanabilecek olası sel felaketine karşı yürüttüğü menfez çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde yağmur sularının sağlıklı bir şekilde Bozköy deresine deşarj edilmesi için 2 milyon 500 bin liralık yatırımla Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan menfez çalışmalarını yerinde inceleyerek Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü’den bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşadığımız iklim değişikliği sebebiyle ilimiz genelinde ani ve yoğun yağışlarla karşı karşıya kaldığımız dönemde ekiplerimiz Bozköy deresinde hummalı bir çalışma yaptı. Uncubozköy’ün üst kısmında yeni açılan yollardan, Spil Dağı’ndan ve derelerden gelen yoğun su akışını bölgede yaptığımız seddeler ile keserek olası bir afetin önüne de geçmiştik. Bu kapsamda kalıcı çözüm üretmek adına yağmur sularının Bozköy deresine deşarj edilebilmesi için de Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla 2 milyon 500 bin liralık bir bedel ile ihalesini gerçekleştirdiğimiz menfez çalışmalarını da tamamladık. Tamamen kendi ekip ve iş makinelerimiz ile yürüttüğümüz çalışmada Bozköy deresine kalıcı çözüm ürettik” dedi.