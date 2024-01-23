Manisa'da Başkan Ergün'e 'butik' teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle Bedesten Meydanı’nda hayata geçirdiği ve her hafta Salı günleri kurulan butik pazarında esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle Bedesten Meydanı’nda hayata geçirdiği ve her hafta Salı günleri kurulan butik pazarını ziyaret etti.

Başkan Ergün’e ziyaretinde MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Manisa İl Başkan Yardımcıları, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Manisa Sebze Meyve ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa 155 Nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, belediye başkan adayları, mahalle muhtarları eşlik etti.

Başkan Ergün, Bedesten Meydanı girişinde Manisa Sebze Meyve ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar tarafından çiçekle karşılandı. Tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, pazarcı esnaflarını tek tek gezerek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Bedesten Meydanı’na Pazar kurulması yönünde vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Başkan Ergün, Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle butik Pazar projesini hayata geçirdiklerini söyledi.