Manisa'da Avni Gemicioğlu'na prestij geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avni Gemicioğlu Caddesi’nin 2. etap prestij cadde çalışmaları kapsamında, caddede asfalt çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi 2. etap prestij cadde düzenlemeleri gerçekleştirilen Avni Gemicioğlu Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başladı.

Kaldırım ve aydınlatmaların yenilendiği caddede asfalt çalışmalarına Cumartesi sabahı 06.00 sularında başlayan ekipler, Pazar günü itibariyle asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, okulların açılacağı Pazartesi günü sabahı itibariyle çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının asfalt, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının peyzaj, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının da aydınlatma ve kaldırımlarını yenilediği caddede, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, en kısa sürede tüm çalışmaları tamamlayarak, yolu trafiğe açmayı hedeflediklerini belirterek, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde ilimiz genelinde prestij cadde düzenleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avni Gemicioğlu Caddesi’nin 2. etap çalışmalarında da artık sondayız. Cumartesi günü sabah 06.00 itibariyle 17 TIR, 2 finişer, 4 silindir, 20 saha personeliyle başlattığımız asfaltlama çalışmalarımızı Pazar günü itibariyle 24 saatlik yoğun bir çalışmayla tamamladık. Şu anda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca yol çizgi çalışmaları başlatıldı. Hedefimiz Pazartesi günü sabahı itibariyle çalışmalarımızı tamamlayarak, yolu vatandaşlarımızın hizmetine açmak. Hayırlı olsun, kazasız, belasız güle güle kullanılsın” diye konuştu.