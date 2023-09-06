Manisa'da Atıksu Arıtma Tesisleri ile ilgili çözüm yolları konuşuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından “Manisa’da Bulunan Havzalarda Su Kullanımı ve Atıksu Arıtımı Konusunda Teknik ve Mevzuat Uygulamaları” adı altında toplantı düzenlendi. Toplantıya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de katılım gösterdi.MANİSA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde “Manisa’da bulunan Havzalarda Su Kullanımı ve Atıksu Arıtımı Konusunda Teknik ve Mevzuat Uygulamaları” adı altında bir toplantı düzenlendi.

Konferansa, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, MASKİ Atıksu Arıtma Dairesinden şube müdürleri Kürşad Kalemci ve Onur Artan, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdür Vekili Şeyda Yılmaz, Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdür Vekili Pınar Alkaş, dere ile ilgili kurumların temsilcileri katılım gösterdi. Toplantıda ayrıca Atıksu Arıtma Tesisleri ile ilgili mevzuat hükümleri, son mevzuat değişikliklerinin uygulamalara etkisi, kanalizasyon şebekesine boşaltım ve kanalizasyona bağlantı kıstasları ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara da çevreci yatırımları nedeniyle MASKİ’ye teşekkür etti.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Çevre Mühendisi Murat Karayılan, Atıksu Arıtma Tesislerinin çevrenin korunmasında gün geçtikçe büyük öneme sahip olduğunu belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğünün bu doğrultuda yaptığı yatırımların da takdire şayan olduğunu vurguladı.