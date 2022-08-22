Manisa'da aşure günleri Karaköy'de başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Muharrem ayı vesileyle geleneksel hale getirdiği aşure günleri, Karaköy Pazaryerinde olunan dualarla başladı. Yaklaşık bin kişilik aşureyi kendi elleriyle vatandaşa dağıtan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların bol bol hayır dualarını aldı.MANİSA (İGFA) - Muharrem ayı vesilesiyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karaköy Pazaryerinde aşure hayrı yapıldı.

Aşure dağıtım programına; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, KAÇEP Başkanı Neşe Meteler Töz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Çimbil, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Dilşat Ulaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa S.S. 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından, aşure kazanının başına geçen Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlara aşureleri kendisi ikram etti. Aşureleri Başkan Ergün’den alan vatandaşlar da yapılan hayır nedeniyle teşekkür ettiler.