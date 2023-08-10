Manisa'da aşure bereketi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı Perşembe Pazarı ile devam etti.MANİSA (İGFA) - Muharrem ayı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe Pazarında aşure hayrı gerçekleştirildi.

Perşembe Pazarında düzenlenen aşure hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kent Konseyi Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, esnaf odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Aşure hayrı öncesinde dualar edildi. Aşure kazanının başında alandaki vatandaşlara seslenen Başkan Ergün, “Yapılan dualar Rabbimin yüce katında inşallah kabul olur. 14 senedir Muharrem ayı dolayısıyla bu aşure hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene de Allah bugünlere bizleri ulaştırdı. Bu hayrın, insanlarımıza sağlık, şifa getirmesini diliyorum. Huzur içerisinde, afiyetle yensin. Perşembe Pazarındaki tüm kardeşlerimize de hayırlı bereketli işler diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun, afiyet olsun” diye konuştu. Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyet, Perşembe Pazarındaki vatandaşlara aşure ikramında bulundu.