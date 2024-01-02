Manisa'da arızalanan motopomp hızlı müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesine içme suyu sağlayan iki adet sondaj kuyusunda arızalanan motopomp sistemleri yenilenerek vatandaşların su kesintisi yaşamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Soma ilçesine bağlı Turgutalp mahallesine içme suyu sağlayan iki adet sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildiğini ifade eden Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ise, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımızın başarılı çalışmaları ile arızalanan pompalarımıza yerinde müdahaleler yaparak yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında da çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” dedi.