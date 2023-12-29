Manisa'da Arıcılık Eğitim Merkezi üniversitelileri ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde hayata geçirilen Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi, çeşitli illerden öğrenim görmeye gelen üniversite öğrencilerini ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde hayata geçirilen Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi, üniversite öğrenimlerini görmek üzere çeşitli şehirlerden ilimize gelen öğrencileri ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Muradiye Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine, Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya tarafından arıcılık merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilerek arıcılık mesleği, Dünya’da ve Türkiye’de arıcılığın durumu ile arı ürünlerinin üretim serüveni teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Mehtap Şirin ve Müdür Yardımcısı Azra Hatun Öztürk’ün de hazır bulunduğu etkinlikte, öğrenciler arı peteklerini tutarak farklı bir deneyim yaşadı. Ziyaret sonunda öğrencilere büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’ ile merkezde üretilen ballardan armağan edildi.