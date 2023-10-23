Manisa'da araçlara periyodik bakımlar sürüyor

İl genelindeki yatırımlarda kullanılan iş makineleri, ekipman ve araçların bakım onarımını periyodik olarak sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Ahmetli, Sarıgöl ve Selendi ilçelerindeki araçların bakım ve onarımını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü yatırımlarda kullandığı iş makinesi ve ekipmanları ile bünyesinde bulunan araçların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını yürütmek adına bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ahmetli, Sarıgöl ve Selendi ilçelerindeki araçların periyodik bakımları da tamamlandı.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa merkez ve ilçelerimizdeki araçlarımızı daha verimli hale getirmek veya arızaları varsa erken müdahale etmek için kontrollerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet gitmesi, il ve ilçe genelinde yaptığımız çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.