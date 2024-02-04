Manisa'da ailelerin sevinci paylaşılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan “Hoş Geldin Bebek” projesiyle ailelerin bebek sevincine ortak oluyor. Büyükşehir ekipleri hayata gözlerini açan bebeklerinin mutluluğunu yaşayan ailelere konuk olarak Başkan Cengiz Ergün’ün hayırlı olsun dileklerini iletip anne ve bebek sağlığı hakkında bilgilendirme yaparak ailelere destek veriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından on yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde devam ettirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi sayesinde bebek sevinci yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak olunuyor. Proje kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Ebe Gülşah Hakyol, anne olmanın sevincini yaşayan Peker Mahallesi ve Alaybey Mahallesi'nde yaşayan ailelerin evlerine konuk oldu. Ebe Hakyol, ev ziyaretlerinde beslenme, uyku ve dinlenme, emzirme, anne sütü ve aile planlaması hakkında ailelere bilgi ve eğitimler vererek destek oluyor. Bilinçli anneler sağlıklı bebekler hedefi doğrultusunda sürdürülen projede, ailelere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tebrikleri ve bebekler için hazırlanan hediye paketleri takdim ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni evlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve projenin aileler için çok yararlı olduğunu dile getiren aileler de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ilettiler.