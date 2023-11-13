Manisa'da Ağlayan Kaya-Mevlevihane Yolu yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağlayan Kaya ile Mevlevihane arasındaki yolda başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, Manisalılardan tam not aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Ağlayan Kaya ile Mevlevihane arasındaki yolda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından beton hendek, kaldırım ve aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları yapıldı.

Bunun akabinde mevcut asfaltın freze ile kazınmasının ardından yaklaşık 2 kilometrelik yol, sıcak asfaltla yenilendi.

Son olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Spil yoluna giden Ağlayan Kaya-Mevlevihane güzergahında soğuk yol çizgi boyama çalışması gerçekleştirildi.

Her şeyiyle baştan aşağı yenilenen yol, şehrin güzelliğine güzellik kattı. Yapılan çalışmalar Manisalı vatandaşlardan tam not alırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, il genelinde yol boyama ve çizgi çalışmalarının program dahilinde devam ettiği belirtildi.