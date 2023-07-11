Manisa'da 160 kilometreye ulaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, meclis üyelerine asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi. Palabıyık, 160 kilometrenin üzerinde asfalt atımı gerçekleştirildiğini ifade etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmaları hakkında meclis üyelerine ve Manisalılara bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, asfalt sezonunu açmamızla birlikte il genelinde ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Sathi kaplama asfalt işinde de şuan Alaşehir, Kula, Demirci, Saruhanlı, Kırkağaç ve Şehzadeler ilçelerimizde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkanvekili Palabıyık, "Yollarımıza 160 kilometrenin üzerinde asfalt attık. Dün itibariyle Spil Dağında da genişletme yaptığımız yollarımızda asfalt çalışmasına start verdik. 750 kilometre asfalt hedefimiz olan ilimiz yollarında sırasıyla diğer ilçelerimizde de çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.