Manisa'da 12 milyonluk içme suyu çelik hattı devreye alınıyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa merkeze ulaşan içme suyunun verimini artırmak için 12 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisi ile Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisi arasındaki içme suyu kollektör hattı döşeme çalışmasını inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan kuraklık tehlikesine karşı il merkezindeki su verimini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilk olarak 7 milyon 200 bin TL yatırımla Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisinde 8 adet yeni sondaj kuyusu açıldı.

Ilıca’dan Akpınar’a basılan suyun taşındığı mevcut hattın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle çelik içme suyu kollektör hattı da döşendi. 12 Milyon TL’lik yatırımda artık son aşamaya gelindi.

Sondajların yeni hatta bağlantısı kısa bir süre içerisinde yapılacak. Bu sayede mevcut hattan kaynaklı su-kayıp kaçaklarının da önüne geçilecek. Ayrıca SCADA sistemi ile 7 gün 24 saat izlenecek. Bölgedeki çalışmaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Aslay’a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri İlker Kılıç ile Recep Günay, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.