Manisa'da 12 milyon TL'lik yatırımda üstyapı sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı mahallesinde 12 milyon TL bedelle modern bir görünüme kavuşturuyor. Yatırım kapsamında mahallede tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından başlatılan 20 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında mahallelerin alt ve üstyapılarını değiştirmeye devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında 12 Milyon TL yatırım bedeliyle Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi’nde de altyapı imalatları tamamlanarak 20 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarına başlandı.

Mahallede altyapı çalışmaları kapsamında 3 bin 800 metrelik içme suyu hattı yenileme ve 4 bin metrelik kanalizasyon hattı yenileme işi tamamlandı. Ayrıca daha sağlıklı bir çevre için 500 kişilik fosseptik montajı da yapıldı. Mahalle muhtarı Mustafa Yüksel, “MASKİ tarafından mahallemize yapılan yatırımdan çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Yapılmayanı yaptı” dedi.