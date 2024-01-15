Manisa Çukurovalılar Derneği şehitleri andı

Manisa Çukurovalılar Derneği Şehzadeler Belediyesi Millet Kütüphanesi Necip Fazıl Kısakürek salonunda tüm şehitlerimiz için Kur'an tilaveti düzenledi. Katılım yoğun olduğu etkinlikte tüm şehitlerimiz için dualar edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk etkinlik sonrasında açıklama yaptı.

Başkan İrfan Doruk, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkiyi gösterdiklerini belirterek, "Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin parçalanması için PKK ve uzantılarına destek veren Siyonistler ve bölücüler bilmiyorlar ki bizim en güçlü olduğumuz zaman ülkemize askerimize ve polisimize uzattıkları kanlı ellerini kırdığımız zamandır. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, yurttaşlarımızın canlarına kasteden, zihniyete sahip bir terör örgütü bulunuyor" diye konuştu.

Doruk, Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, askerî harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini aktararak, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

