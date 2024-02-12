Manisa Çukurovalılar Derneği Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu Kutladı

Manisa Çukurovalılar Derneği Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkulu bir törenle kutladı.MANİSA (İGFA) - Şehzadeler Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Manisa Çukurovalılar Derneği üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Davetlilere çiğ köfte ve yöresel yiyecek içecek ikram edildi. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi müzik topluluğu Kahramanmaraş ve Çukurova yöresine ait yöresel müzikler icra etti.

Manisa Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk yaptığı açıklamada "12 şubat Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü dernek üyelerimiz ile birlikte Necip Fazıl Kısakürek Toplantı salonunda kutladık. Dernek üyelerimiz kutlama etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Kahramanmaraş'ın kahramanlığını burada anlattık. Kahramanmaraş tarihini bugün gençlerimize anlattık. Bizim için tarihi konuşmak köklere sahip çıkma önemli. Programın devamında yöresel ikramlarımız oldu. İkramımız sonrasında ise Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi müzik topluluğu Kahramanmaraş ve Çukurova yöresine ait yöresel müzikler ile bizleri coşturdu. Bugün bu salonda Kahramanmaraş kokusu vardı. Üyelerimize ve davetlilere Kahramanmaraş'ı bu salonda hissettirdik" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.