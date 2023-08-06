Manisa Çukurovalılar afet bölgesi için kitap topladı

Manisa Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk ve yönetim kurulu üyeleri anlamlı bir projeye imza attı. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilere Manisa Çukurovalılar Derneği katkıları ile toplanan kitapları gönderdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Çukurovalılar Derneği üyeleri, deprem bölgesindeki öğrenciler için kitap topladı.

Manisa Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk yaptığı açıklama kampanyada emeği geçenlere teşekkür ettİ.

Deprem bölgesindeki insanlarımızın ihtiyaçları için bu çalışmaların devam ettiğini belirten Doruk, "Yakın zamanda Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz beyfendiye hem Hatay’da yapmış olduğu geçici görev için hemde şahsında Manisa halkımıza teşekkür etmek için Dernek Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunmuştuk. Sayın Valimiz bizlere bazı tavsiyelerde bulunmuştu,bizlerde bu tavsiyeleri görev edinip ‘’HER KİTAP BİR UMUT’’ diyerek Hatay İli Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmek üzere,yaklaşık 80 öğrencimizin ihtiyacını karşılayacak LGS ve LYS hazırlık yardımcı kitaplarını temin ederek , ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kargo şirketine teslim ettik… Öncelikle tavsiyeleri ve yönlendirmeleri için tüm hemşehrilerimiz adına Manisa Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz beyfendiyebirkez daha teşekkürlerimizi sunarız. Kampanya da emeği geçen ve kurum ve kuruluşlara ayrıca Manisa’da yaşayan tüm dernek üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.